Agenti patogeni contaminazioni e corpi estranei | il lato oscuro del cibo richiamato dai supermercati
Quando siamo in fila per pagare la spesa in un supermercato, capita spesso di trovarsi di fronte i prodotti scelti dalle aziende per tentare i consumatori che aspettano il loro turno alla cassa. L’attesa e la noia sono infatti un forte stimolo a lasciarsi andare con acquisti non indispensabili. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con lo spermiogramma puoi conoscere numero, forma e motilità degli spermatozoi e ottenere informazioni preziose sulla tua fertilità e sulla presenza di microrganismi patogeni, batteri o altri agenti infettivi. Prenota ora: 095 446955 - WhatsApp: 342 195 18 - facebook.com Vai su Facebook
Agenti patogeni, contaminazioni e corpi estranei: il lato oscuro del cibo richiamato dai supermercati - Ogni mese in Italia vengono richiamati decine di prodotti alimentari che contengono potenziali rischi per la salute dei consumatori. Da genovatoday.it