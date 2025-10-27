Agente Di Lorenzo | Valutiamo querela per Bergonzi non doveva dire questa cosa
Inter News 24 Le parole di Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, sulle polemiche per il calcio di rigore di Napoli Inter. Tutti i dettagli in merito. Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha risposto a Radio Kiss Kiss alle parole di Bergonzi su Napoli Inter. RISPOSTA A BERGONZI – Avrei preferito non parlare, ma dopo aver sentito delle dichiarazioni di Bergonzi così gravi non posso farne a meno. Se lui vuole fare delle dichiarazioni sul rigore mi sta bene, non mi sta bene se in una televisione pubblica offende un calciatore come Di Lorenzo non lo posso permettere e non è corretto. Il signor Bergonzi, prima di parlare, dovrebbe studiare la storia di Di Lorenzo che è stato un esempio di lealtà sportiva per tutta la sua carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Giuffredi: «Bergonzi studiasse la storia e la lealtà di Di Lorenzo. Valuteremo azioni legali contro Bergonzi e la Rai» L'ex arbitro aveva parlato di rigore inesistente e di "comportamento antisportivo" di Di Lorenzo. L'agente del capitano a Kiss Kiss Napoli: «Perch - facebook.com Vai su Facebook
L'AGENTE - Giuffredi: "Di Lorenzo è carico in vista delle gare di qualificazione dell'Italia, sogna di conquistare il posto al Mondiale" https://ift.tt/oNJYUme - X Vai su X
Ag. Di Lorenzo: “Bergonzi? Valutiamo querela. Dichiarazioni fuori luogo. Prima di parlare…” - Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha risposto duramente all'ex arbitro Bergonzi ... Si legge su msn.com
Di Lorenzo, l'agente: "Valutiamo azione legale contro Bergonzi, non si deve permettere perché..." - Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Secondo msn.com