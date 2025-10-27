Agente Di Lorenzo | Valutiamo querela per Bergonzi non doveva dire questa cosa

Inter News 24 Le parole di Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, sulle polemiche per il calcio di rigore di Napoli Inter. Tutti i dettagli in merito. Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha risposto a Radio Kiss Kiss alle parole di Bergonzi su Napoli Inter. RISPOSTA A BERGONZI – Avrei preferito non parlare, ma dopo aver sentito delle dichiarazioni di Bergonzi così gravi non posso farne a meno. Se lui vuole fare delle dichiarazioni sul rigore mi sta bene, non mi sta bene se in una televisione pubblica offende un calciatore come Di Lorenzo non lo posso permettere e non è corretto. Il signor Bergonzi, prima di parlare, dovrebbe studiare la storia di Di Lorenzo che è stato un esempio di lealtà sportiva per tutta la sua carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com

