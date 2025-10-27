Afragola Pannone ritira le dimissioni

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Afragola ritira le dimissioni. Questa decisione era nell'aria già da molto tempo poiché nessuno (compreso il sindaco) avevano la voglia di andarsene a casa. Lo si è desunto dopo appena 10 giorni dal quel 6 di Ottobre, quando il primo cittadino Pannone decise di porre fine alla sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Si dimette Antonio Pannone, sindaco di Afragola. Azzerata la giunta comunale - Si è dimesso Antonio Pannone, sindaco di Afragola, eletto alla guida del comune del Napoletano nel 2021, quando, candidatosi con una coalizione di centrodestra, aveva ottenuto il 51% dei voti al ... Lo riporta fanpage.it

Afragola, si dimette il sindaco Pannone - Antonio Pannone formalizza le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Afragola. Come scrive rainews.it

Afragola, il sindaco si dimette. L'accusa: «Ostaggio di manovre» - Ieri mattina, invece di presentarsi in consiglio comunale, il sindaco di Afragola Antonio Pannone ha imboccato il corridoio che conduce nella stanza del segretario comunale nelle ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Afragola Pannone Ritira Dimissioni