Afragola Pannone ritira le dimissioni
Il sindaco di Afragola ritira le dimissioni. Questa decisione era nell'aria già da molto tempo poiché nessuno (compreso il sindaco) avevano la voglia di andarsene a casa. Lo si è desunto dopo appena 10 giorni dal quel 6 di Ottobre, quando il primo cittadino Pannone decise di porre fine alla sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
