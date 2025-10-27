Afghanistan | l’Arabia Saudita prende il posto della Cina nella corsa al gas e alle risorse
Le risorse minerarie e idrocarburifere dell’Afghanistan per troppo tempo non sono state sfruttate nell’ambito dello sviluppo energetico, ma il Governo di Kabul adesso è pronto ad accedere ai tesori del sottosuolo facendo sponda con partner stranieri. Se dapprima gli afghani hanno stretto la mano tesa loro dai cinesi, ora hanno steso i tappeti rossi a un importante attore energetico del Medio Oriente: l’ Arabia Saudita. Il 23 ottobre, il ministro delle Miniere e del Petrolio, Mullah Hidayatullah Badri, e l’amministratore delegato della Saudi Delta International Company, Ale Saeed Al-Khayar, hanno sottoscritto un memorandum d’intesa che impegna l’azienda di Riad a investire nell’estrazione di petrolio e gas nella regione e a completare, seppur parzialmente, un’infrastruttura nevralgica per gli equilibri economici-energetici dell’Asia centro-meridionale: il gasdotto TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India). 🔗 Leggi su It.insideover.com
