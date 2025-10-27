Affitti brevi tasse e pensioni | come cambia la manovra

Affitti brevi, pensioni e tassa sui dividendi. La manovra 2026 è appena arrivata in Senato per l'avvio dell'esame parlamentare ma all'interno della maggioranza si parla già di modifiche al testo difeso più volte dal ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Forza Italia e Lega. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Manovra 2026, Santanchè: "Non è sbagliata tassa su affitti brevi" - facebook.com Vai su Facebook

Cedolare secca per gli affitti brevi: per chi aumenta al 26% e per chi resta al 21%? Ecco cosa dice la Manovra https://startupitalia.eu/economy/cedolare-secca-chi-paga-21-chi-26/… - X Vai su X

Affitti brevi, tasse e pensioni: come cambia la manovra - Forza Italia e Lega hanno chiesto a gran voce diverse modifiche sul testo difeso più volte dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ... Scrive today.it

«Se uno ha 50 case può pagare qualcosa in più». Sulla cedolare secca al 26% per gli affitti brevi Salvini dà i numeri per cambiare la tassa in Manovra - Cosa ha detto il leader della Lega Matteo Salvini sulla proposta di aumentare al 26% la cedolare secca per gli affitti brevi al 26% ... Segnala startupitalia.eu