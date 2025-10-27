Affitti brevi Lucchi Pd | Regione avvia l’iter per dare strumenti ai Comuni e tutelare il diritto alla casa
La consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi interviene in merito al tema della regolamentazione degli affitti brevi: “Il fenomeno degli affitti brevi continua a crescere in tutta Italia, generando effetti che in molti territori stanno compromettendo l’accesso alla casa per studenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondisci con queste news
Manovra 2026, Santanchè: "Non è sbagliata tassa su affitti brevi" - facebook.com Vai su Facebook
Cedolare secca per gli affitti brevi: per chi aumenta al 26% e per chi resta al 21%? Ecco cosa dice la Manovra https://startupitalia.eu/economy/cedolare-secca-chi-paga-21-chi-26/… - X Vai su X
Manovra: Maran (Pd), 'tassa affitti brevi solo se c'è una visione sociale' - "Aumentare le tasse sugli affitti brevi senza una visione è inutile. Come scrive iltempo.it
Affitti brevi, dalle regole nazionali a quelle locali: l’insieme di divieti e permessi - In Toscana era entrato in vigore a fine 2024 il Testo Unico del Turismo, approvato dal Consiglio regionale col voto della maggioranza (Pd- Segnala tg24.sky.it
Aree vietate agli affitti brevi: "Una svolta per le città turistiche" - La proposta del Comune di Bologna per regolamentare gli affitti brevi ha aperto una strada che la Regione Emilia- Secondo ilrestodelcarlino.it