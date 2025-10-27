Affitti brevi alternative green alle piattaforme più famose per viaggi sostenibili
Gli affitti brevi sono tra le formule più diffuse per chi vuole affittare o soggiornare in una casa per un periodo inferiore ai 30 giorni. Al giorno d’oggi questa tipologia di modello, che ha rivoluzionato il modo di viaggiare, si è arricchito di una nuova dimensione che è quella della sostenibilità. Sono infatti sempre più le piattaforme che offrono alternative green per le prenotazioni online. Piattaforme green più convenienti dopo la Manovra. Le case destinate agli affitti brevi, ovvero per periodi inferiori ai 30 giorni, nel 2025 sono oltre mezzo milione secondo i dati dell’ Aigab, l’Associazione italiana gestori affitti brevi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
