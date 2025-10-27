Affari Tuoi vuoi diventare pacchista? Sono riaperti i casting! Come partecipare
La celebre trasmissione televisiva Affari Tuoi ha recentemente riaperto i battenti per nuovi casting, offrendo l’opportunità a residenti di dieci Regioni italiane di candidarsi per il ruolo di pacchista. L’annuncio, rilanciato sul sito ufficiale giocherai.it, è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, in quanto il game show dell’access prime time di Rai 1 continua a riscuotere un enorme successo di ascolti e partecipazione. Questa mossa arriva anche in seguito a un appello lanciato in diretta televisiva da Stefano De Martino, conduttore del programma, che aveva specificamente invitato gli abitanti della Valle d’Aosta a farsi avanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
