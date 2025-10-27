Affari Tuoi vuoi diventare pacchista? Sono riaperti i casting! Come partecipare

Thesocialpost.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La celebre trasmissione televisiva Affari Tuoi ha recentemente riaperto i battenti per nuovi casting, offrendo l’opportunità a residenti di dieci Regioni italiane di candidarsi per il ruolo di pacchista. L’annuncio, rilanciato sul sito ufficiale giocherai.it, è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico, in quanto il game show dell’access prime time di Rai 1 continua a riscuotere un enorme successo di ascolti e partecipazione. Questa mossa arriva anche in seguito a un appello lanciato in diretta televisiva da Stefano De Martino, conduttore del programma, che aveva specificamente invitato gli abitanti della Valle d’Aosta a farsi avanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

affari tuoi vuoi diventare pacchista sono riaperti i casting come partecipare

© Thesocialpost.it - Affari Tuoi, vuoi diventare pacchista? Sono riaperti i casting! Come partecipare

Leggi anche questi approfondimenti

Casting Affari Tuoi, le 10 Regioni per le quali è possibile candidarsi - it aspiranti concorrenti di 10 Regioni italiane possono candidarsi per diventare pacchisti e ... Riporta fanpage.it

affari tuoi vuoi diventareAffari Tuoi durerà meno de La Ruota della fortuna, la Rai: “Vogliamo agevolare l’inizio della prima serata” - A partire dai prossimi giorni Affari Tuoi finirà intorno alle 21:30, anticipando la chiusura di circa venti minuti rispetto a La Ruota della Fortuna ... Come scrive fanpage.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino cambia tutto per battere Gerry Scotti - Novità e colpi di scena per rendere ancora più avvincente lo show: nella puntata del 28 settembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino tenta nuove strategie per contrastare l’avanzata de La Ruota della ... Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Vuoi Diventare