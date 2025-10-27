Affari Tuoi si accorcia partenza anticipata per la prima serata con orari più accessibili a tutti

Affari Tuoi si accorcia per consentire la partenza dei programmi di prima serata «in orari più accessibili a tutti». Ad annunciarlo è Williams Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento di Prime Time della Rai. «Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata - spiega Di Liberatore in una nota - ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo.

