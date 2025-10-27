Affari Tuoi sfortuna infinita e crisi di coppia sfiorata | persi tutti i rossi

Dilei.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di Affari Tuoi di lunedì 27 ottobre ha avuto inizio col sorriso, come tutte le altre. Ben presto però Anas, protagonista di serata con la sua compagna Giulia, ha perduto quell’entusiasmo. La sua sfortuna ha sfidato le leggi delle probabilità, spingendo Stefano De Martino a spiegare, ironicamente, che i bacchi blu ci sono eccome. Eppure il giovane non è stato in grado di arginare l’ emorragia di rossi, ritrovandosi addirittura con un solo pacco ricco, giunto al giro di boa. Non mollare mai. Anas ha ripetuto per tutta la sua partita di non essere uno che molla. Ha con grande serenità tritato 20mila euro nella prima parte della partita. 🔗 Leggi su Dilei.it

