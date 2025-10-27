Alessandra, concorrente calabrese di Affari Tuoi, ha conquistato il gioco in sole 5 puntate, partecipando alla serata di domenica 26 ottobre condotta da Stefano De Martino. La sua avventura, ricca di emozioni e colpi di scena, si è conclusa con un’amara delusione: ha perso 200.000 euro ignorando il consiglio del figlio Giuseppe, di appena 5 anni.La partita inizia alla grande. Alessandra sceglie il pacco numero 2, legato al ricordo del nonno defunto: “È il giorno in cui mio nonno ci ha lasciato”. Con le lacrime, racconta: “Poco fa mia mamma mi ha detto che lo ha sognato, cercava qualcosa nella giacca, e quando ho visto il due ho pensato a lui”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, l'insulto inaccettabile ad Alessandra: "Non mi sembrava intelligente"