Affari Tuoi l' insulto inaccettabile ad Alessandra | Non mi sembrava intelligente
Alessandra, concorrente calabrese di Affari Tuoi, ha conquistato il gioco in sole 5 puntate, partecipando alla serata di domenica 26 ottobre condotta da Stefano De Martino. La sua avventura, ricca di emozioni e colpi di scena, si è conclusa con un’amara delusione: ha perso 200.000 euro ignorando il consiglio del figlio Giuseppe, di appena 5 anni.La partita inizia alla grande. Alessandra sceglie il pacco numero 2, legato al ricordo del nonno defunto: “È il giorno in cui mio nonno ci ha lasciato”. Con le lacrime, racconta: “Poco fa mia mamma mi ha detto che lo ha sognato, cercava qualcosa nella giacca, e quando ho visto il due ho pensato a lui”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
SONO AFFARI TUOI Festaggia con noi 8 ANNI del punto vendita di MONTECASSIANO… SABATO 25 OTTOBRE dalla colazione all’aperitivo acquista il tuo look e SCEGLI UN PACCO.. e poi… SONO AFFARI TUOI Vi aspettiamo con BUFFET & PAC - facebook.com Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” registra il 23,2% di share e 5 milioni 36 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Rai: Filini (FdI), 'gravissimo e inaccettabile insulto a Vespa, accertare responsabili' - "Gravissimo e inaccettabile l’insulto rivolto al giornalista Bruno Vespa, che attraverso una scritta lasciata in un ascensore della sede Rai di via Teulada è stato apostrof ... Da affaritaliani.it