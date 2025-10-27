Affari Tuoi finirà prima

“Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata, ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma ‘Affari Tuoi’, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time”. Con queste parole, il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, annuncia la riduzione del minutaggio del programma dell’ access di Rai 1. Una che, a prescindere dal personale apprezzamento per l’intestazione della decisione con quel “ho deciso”, ha un senso ma porta con sè un rischio. Il senso è quello di non danneggiare i (forti) programmi della prima serata di Rai 1 che, per rincorrere la Ruota della Fortuna, hanno ritardato la partenza al pari di quelli dell’ammiraglia Mediaset; il rischio, invece, è che gli ascolti ne risentano sia per l’ access che per il prime time. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

