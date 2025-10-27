Affari Tuoi è in diretta o registrato su Rai 1 | dove si svolge il quiz con Stefano De Martino

Affari Tuoi è in diretta o registrato su Rai 1. Inizia Affari Tuoi, il quiz show con Stefano De Martino, che va a sostituire Amadeus. La formula è sempre la stessa: rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese affrontare la partita accompagnati da un loro familiare, torna con il suo meccanismo appassionante ma anche con alcune novità. I 20 pacchi, con un valore tra 0 e 300.000 euro, tornano a essere azzurri, con spago e sigillo di ceralacca rosso. De Martino comunicherà con il Dottore, che, quest’anno, tra le sue proposte per i concorrenti avrà anche le Carte. Se il concorrente pescherà la carta col Cambio dovra? decidere se cambiare o tenere il suo pacco, se, invece, pescherà quella con l’opzione Offerta, ricevera? un’offerta dal Dottore. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

