Affari Tuoi durerà meno de La Ruota della fortuna la Rai | Vogliamo agevolare l'inizio della prima serata
A partire dai prossimi giorni Affari Tuoi finirà intorno alle 21:30, anticipando la chiusura di circa venti minuti rispetto a La Ruota della Fortuna, che di solito chiude in un range tra le 21:45 e le 21:50. Di Liberatore: "Esempio che spero contagi altri editori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Brutta storia di Emma sbarca ad Affari Tuoi $AffariTuoi - X Vai su X
Ad Affari Tuoi ha giocato Mauro dall’Abruzzo. Dopo un cambio accettato e ben tre rifiutati, il concorrente scopre che nel suo pacco c’era Gennarino. Il finale è nelle mani della Regione Fortunata: ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Affari Tuoi durerà meno de La Ruota della fortuna, la Rai: “Vogliamo agevolare l’inizio della prima serata” - A partire dai prossimi giorni Affari Tuoi finirà intorno alle 21:30, anticipando la chiusura di circa venti minuti rispetto a La Ruota della Fortuna ... Come scrive fanpage.it
Affari Tuoi, salvate il soldato Pino: 200mila euro tritati per un sogno - Una concorrente accolta da un grande applauso, considerando il suo record: ha atteso 38 puntate la sua chance ... Segnala dilei.it
Ad Affari Tuoi Alessandra dalla Calabria non ascolta il figlio e perde 200mila euro - Nella puntata di Affari Tuoi del 26 ottobre, Alessandra dalla Calabria vince 40mila euro ignorando il figlio Giuseppe ... Come scrive fanpage.it