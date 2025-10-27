Affari Tuoi durerà meno de La Ruota della fortuna la Rai | Vogliamo agevolare l'inizio della prima serata

A partire dai prossimi giorni Affari Tuoi finirà intorno alle 21:30, anticipando la chiusura di circa venti minuti rispetto a La Ruota della Fortuna, che di solito chiude in un range tra le 21:45 e le 21:50. Di Liberatore: "Esempio che spero contagi altri editori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

