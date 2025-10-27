Affari Tuoi dura meno | la Rai prova a riportare la prima serata agli orari di un tempo
Non si tratta più di una questione di ascolti o di share tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, che ormai dividono il pubblico italiano a metà, ma di orari. Il prime time, infatti, sta scivolando sempre più in là, fino a iniziare – come accade in Spagna – intorno alle 22:00, sia che si tratti di show, fiction o film. Per ora resistono solo i sabati sera, grazie a Milly Carlucci e Maria De Filippi, che riescono ancora a partire puntuali, intorno alle 21:28, rispettando la tradizione della prima serata italiana. Tuttavia, per il resto della settimana, la situazione è ormai fuori controllo: Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e persino il calcio – che ha orari indipendenti – finiscono per spostare tutto in avanti, creando disagio a chi guarda da casa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Casting Affari Tuoi riaperti: le 10 Regioni per le quali è possibile candidarsi - facebook.com Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” registra il 23,2% di share e 5 milioni 36 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari Tuoi tagliato dalla Rai: ecco perché durerà meno rispetto a Canale 5 - La Rai accorcia Affari Tuoi di Stefano De Martino: “Così anticipiamo la prima serata e rispettiamo il pubblico”. monza-news.it scrive
Affari Tuoi durerà meno de La Ruota della fortuna, la Rai: “Vogliamo agevolare l’inizio della prima serata” - A partire dai prossimi giorni Affari Tuoi finirà intorno alle 21:30, anticipando la chiusura di circa venti minuti rispetto a La Ruota della Fortuna ... Secondo fanpage.it
La Rai taglia Affari Tuoi: la TV di Stato accorcia la durata del game ed anticipa l’inizio della prima serata - Rai 1 anticipa l'inizio della prima puntata, cambiando strategia nella sfida a La Ruota della Fortuna. Riporta maridacaterini.it