Non si tratta più di una questione di ascolti o di share tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, che ormai dividono il pubblico italiano a metà, ma di orari. Il prime time, infatti, sta scivolando sempre più in là, fino a iniziare – come accade in Spagna – intorno alle 22:00, sia che si tratti di show, fiction o film. Per ora resistono solo i sabati sera, grazie a Milly Carlucci e Maria De Filippi, che riescono ancora a partire puntuali, intorno alle 21:28, rispettando la tradizione della prima serata italiana. Tuttavia, per il resto della settimana, la situazione è ormai fuori controllo: Ballando con le Stelle, Tu Sì Que Vales e persino il calcio – che ha orari indipendenti – finiscono per spostare tutto in avanti, creando disagio a chi guarda da casa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Affari Tuoi dura meno: la Rai prova a riportare la prima serata agli orari di un tempo