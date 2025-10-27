Affari Tuoi chiude in anticipo | la decisione della RAI per rispetto dei telespettatori

Dopo le proteste dei telespettatori per l'inizio sempre più tardo dei programmi, la Rai interviene riducendo la durata di Affari Tuoi per anticipare l'avvio di fiction e show. La Rai corre ai ripari dopo le proteste dei telespettatori per le prime serate sempre più tardive. Il direttore Di Liberatore ha annunciato il taglio di alcuni minuti ad Affari Tuoi per anticipare l'inizio dei programmi di prima serata. Una scelta che punta a rendere la programmazione più accessibile e a favorire una visione serale più sostenibile per tutti. Un taglio "di rispetto" verso chi lavora il giorno dopo Un piccolo ma significativo cambiamento nella programmazione Rai è stato annunciato dal direttore della rete, Di Liberatore, che ha spiegato le ragioni dietro la scelta di ridurre la durata del popolare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

