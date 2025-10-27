Affari tuoi Anas e il pacco nero | Il nuovo tarocco

" Affari tuoi chiude alle ore 21.41 esattamente come ieri sera. Quindi il taglio non è ancora stato applicato". Tanti telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino sembrano preoccuparsi più della durata ("In mezz'ora ci starebbe benissimo", sostiene qualcuno su X) che della puntata in sé. "Hanno chiuso alla stessa ora, ma non vi vergognate a prendere in giro la gente", contesta un altro appassionato sui social. "Questo programma dovrebbe chiudere massimo alle 21.30, sia perché allungano troppo il brodo e annoiano, sia perché una fiction non puoi cominciare a vederla alle 22, qua il giorno dopo si lavora". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Anas e il pacco nero: "Il nuovo tarocco"

