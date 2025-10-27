ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Rai. Il programma ‘Affari Tuoi’ ridurrà la sua durata per permettere alla prima serata di Rai1 di iniziare in orario anticipato. Lo ha annunciato il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, spiegando che la scelta è stata presa “esclusivamente nel rispetto dei telespettatori”. Ottimizzare gli orari del prime time. Secondo Di Liberatore, la riduzione dei minuti del programma servirà a ottimizzare l’inizio dei programmi serali, consentendo al pubblico di seguire la programmazione in orari più accessibili. Il direttore ha sottolineato che si tratta di una scelta già sperimentata parzialmente nella settimana scorsa e che ora viene perfezionata per garantire continuità e funzionalità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - ‘Affari Tuoi’ accorcia la durata per favorire l’inizio della prima serata su Rai1