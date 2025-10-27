AEW | Tommy Dreamer rilancia la provocazione su Mercedes Moné Dovrebbe rinunciare a tutti i suoi titoli

Il caso Mercedes Moné scuote il mondo AEW e le federazioni indipendenti: la TBS Champion continua a collezionare titoli, ma secondo Tommy Dreamer dovrebbe presto “fare piazza pulita” per diventare la heel più odiata della scena. Intervenuto a Busted Open, Dreamer ha spiegato come Moné potrebbe trasformare ogni corona in una provocazione e consolidare il suo ruolo di villain dominante. Dreamer: “Deve vincere e poi rinunciare a tutti gli altri titoli”. Dreamer non si nasconde e dichiara: “Io farei vincere Mercedes, e poi, per essere ancora più cattiva, vacare ogni titolo tranne quello AEW. Direi che non metto nessuno over, ma che la mia agenda è troppo piena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

