AEW | Andrade condivide le sue radici la sua casa e palestra d’origine diventano un museo per i fan
Il futuro di Andrade in AEW potrebbe essere in pausa a causa della clausola di non-competizione di un anno imposta dalla WWE, ma l’ex campione non ha alcuna intenzione di restare fermo. Andrade ha infatti deciso di tornare alle sue radici, condividendo con i fan qualcosa di profondamente personale: la sua casa d’infanzia e il centro di allenamento dove tutto è cominciato, a Gómez Palacio, nello stato di Durango, in Messico. Il lottatore messicano ha pubblicato su Twitter un video in cui annuncia ufficialmente l’apertura al pubblico della sua casa natale. Non si tratta solo di un’abitazione, ma del luogo in cui ha mosso i primi passi nel mondo del wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Argomenti simili trattati di recente
Paula Andrade - facebook.com Vai su Facebook
AEW/WWE: Il caos legato ad Andrade potrebbe costare moltissimi soldi - Eric Bischoff analizza il caos contrattuale di Andrade tra AEW e WWE, sollevando dubbi e possibili conseguenze legali ... Lo riporta spaziowrestling.it