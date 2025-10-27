Il futuro di Andrade in AEW potrebbe essere in pausa a causa della clausola di non-competizione di un anno imposta dalla WWE, ma l’ex campione non ha alcuna intenzione di restare fermo. Andrade ha infatti deciso di tornare alle sue radici, condividendo con i fan qualcosa di profondamente personale: la sua casa d’infanzia e il centro di allenamento dove tutto è cominciato, a Gómez Palacio, nello stato di Durango, in Messico. Il lottatore messicano ha pubblicato su Twitter un video in cui annuncia ufficialmente l’apertura al pubblico della sua casa natale. Non si tratta solo di un’abitazione, ma del luogo in cui ha mosso i primi passi nel mondo del wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Andrade condivide le sue radici, la sua casa e palestra d’origine diventano un museo per i fan