Aeroporto di Fontanarossa | da mezzanotte test delle procedure di emergenza

Tra il 27 e il 28 ottobre, a partire dalle 00:30, l’aeroporto di Catania Fontanarossa ospiterà un'importante esercitazione del piano di emergenza aeroportuale (Pea), secondo quanto previsto dalla normativa europea di riferimento.La simulazione ha l’obiettivo di testare la capacità di risposta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

