Aeroporti di Puglia festeggia tre nuovi voli WizzAir verso l' est Europa ma partiranno da Bari

BARI - Wizz Air e Aeroporti di Puglia hanno celebrato un’espansione senza precedenti dell’offerta dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari con il primo volo di tre nuove rotte internazionali: Erevan (Armenia), Chi?in?u (Moldavia) e Skopje (Macedonia del Nord). Buona notizia per i collegamenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

TARANTO - Il piano strategico di Aeroporti di Puglia punta su 270 milioni di investimenti e su un ruolo differenziato per i quattro scali regionali. Ma a Taranto il dibattito si accende: “servono voli passeggeri, non solo progetti aerospaziali” - facebook.com Vai su Facebook

