Aereo ultraleggero cade in mare nel Porto di Napoli | due persone a bordo salvate dalla Guardia Costiera
L'incidente si è verificato nel pomeriggio odierno: il velivolo, a causa di un'avaria al motore, è stato costretto ad ammarare nelle acque del Porto di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
