Aereo costretto ad atterrare in mare terrore in Italia | passeggeri a bordo cosa succede

Una giornata come tante stava volgendo al termine, con il cielo coperto da velature estese che filtravano la luce del tardo pomeriggio. Improvvisamente, l’ ordinario si è infranto. Un piccolo velivolo, che solcava l’aria con il suo ronzio familiare, si è trasformato in un punto di allarme e tensione. Qualcosa era andato terribilmente storto. Le lancette segnavano circa le 16:40 quando un guasto meccanico imprevisto, un silenziatore improvviso al battito del motore, ha costretto il pilota a prendere una decisione fulminea e disperata. Non c’era tempo per un atterraggio convenzionale; la salvezza si trovava nell’ acqua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Aereo costretto ad atterrare in mare, terrore in Italia: passeggeri a bordo, cosa succede

