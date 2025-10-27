Aereo costretto ad ammarare nel porto di Napoli | illesi i passeggeri
Un Cessna 206 è ammarato nelle acque di fronte al porto commerciale di Napoli. La vicenda è avvenuta verso le 16:40 quando l'ultraleggero, a causa di un guasto al motore, è stato costretto all'ammaraggio. Le due persone a bordo, illese, sono state soccorse dalla guardia costiera mentre l'aereo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
