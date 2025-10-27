Adriano Panatta | Ho visto molto bene Sinner a Vienna nelle difficoltà Italia forte a Bologna anche senza di lui
Valutazioni in vista di quel che sarà. Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata della Domenica Sportiva (in onda su Rai 2 HD), si è espresso sulle possibilità della Nazionale italiana di tennis di vincere per la terza volta consecutiva la Coppa Davis, nonostante l’assenza del giocatore più forte in squadra, Jannik Sinner (n.2 del mondo). “ Volandri ha convocato Musetti, Cobolli, Berrettini e due doppisti. Sinceramente, non c’è niente da eccepire. È una squadra forte. Musetti è un top-10, Cobolli è vicino alla top-20, Berrettini sui campi veloci è sempre una minaccia per i suoi avversario e abbiamo una coppia in doppio tre le migliori dieci che ci sono “, ha dichiarato Panatta. 🔗 Leggi su Oasport.it
