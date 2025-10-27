Adidas Originals x ASOS Collection 02 è la collezione sequel che stavamo aspettando

Se ci fosse un premio per “persona che passa più ore a scrollare la sezione new in di ASOS”, lo vincerei senza nemmeno fare discorsi di ringraziamento. Quando quest’estate è uscita la prima collab adidas Originals x ASOS Collection 01, ero tipo fermatemi, e ora che arriva la Collection 02 . sto già preparando il carrello. E se vi dicessimo che la collab Adidas Originals x ASOS Collection 02 è il ritorno più hot dell’autunno. Il timing? Perfetto. È letteralmente il momento d’oro dello sporty-core: le tute Adidas Firebird sono ovunque, le “sneakerinas” sono diventate un’estetica, e anche chi non sa distinguere la Formula 1 da un tram ora si veste come se dovesse correre a Monte Carlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

