Adescano ragazzo tramite un sito d' incontri lo picchiano e lo rapinano | complice arrestato

Insieme ad alcuni complici adesca un ragazzo tramite un sito d'incontri. Poi, all'appuntamento con la donna, si presentano in due, lo picchiano e lo rapinano del cellulare, di una catena d'argento e di un bracciale. Poi, mentre sono in collegamento in video-chiamata con un terzo complice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

Il 38enne è stato trovato morto all'interno di una cella frigorifera del supermercato La persona contro cui puntano il dito, i genitori del ragazzo, è la convivente dell'uomo e ipotizzano violenze domestiche da parte della donna che sarebbero legate alla volontà d - facebook.com Vai su Facebook

Adescano ragazzo tramite un sito d'incontri, lo picchiano e lo rapinano: complice arrestato - L'attività d'indagine svolta dalla polizia francese ha consentito di individuare e arrestare i due aggressori mentre il mandante, sfuggito alle autorità francesi e incensurato, è stato arrestato ... Come scrive milanotoday.it

Adescano un ragazzo su un sito di incontri online, poi lo rapinano puntandogli un coltello alla gola - È accaduto nei giorni scorsi a un ragazzo di Frosinone che, dopo essersi visto puntare un coltello alla gola, è ... Da fanpage.it