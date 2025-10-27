Addio Silvano Bini storico dirigente dell' Empoli Scoprì il talento di Di Natale e Montella
Aveva 96 anni, dal 1947 al 1996, Bini ricoprì ruoli nella società azzurra fino a diventarne presidente tra il 1988 e il 1989. Il sindaco: "La città perde uno dei suoi saggi, un nonno speciale che gli voleva tanto bene". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
