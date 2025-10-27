Addio che dispiacere Cinema in lutto morto l’attore e bellissimo volto del capolavoro italiano
Dall’anonimato alla fama più travolgente e distruttiva. La vita del giovane attore che negli anni Settanta fece innamorare il mondo intero è una parabola tanto luminosa quanto dolorosa. La sua bellezza eterea, lo sguardo malinconico e la fragilità quasi angelica colpirono al cuore Luchino Visconti, che lo scelse come interprete di Tadzio nel suo capolavoro ispirato a Thomas Mann, Morte a Venezia. Era un ragazzino di appena quindici anni, timido, curioso e del tutto inconsapevole del destino che lo aspettava. Il regista italiano, dopo lunghi provini in tutta Europa, lo individuò a Stoccolma, in un’aula scolastica dove il giovane era arrivato quasi per caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
