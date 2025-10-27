Addio Boxing day in Premier il 26 dicembre si giocherà solo una partita Times

Addio Boxing Day, addio rito collettivo del calcio inglese di andare allo stadio il giorno di Santo Stefano almeno per il 2025 in Prfemier League. L’espansione delle coppe europee, i contratti tv e la nuova formula della FA Cup obbligano la Premier League a distribuire le gare tra il 27 e il 28 dicembre. Non è ancora deciso quale match si giocherà il 26. Nel 2026, con il Boxing Day di sabato, si tornerà alla normalità. EFL e National League invece manterranno le partite il giorno di Santo Stefano. Ne parla il Times I contratti tv costringono a spalmare il calendario della Premier. Nel 1993, quando il Boxing Da y cadde di domenica, si disputarono solo tre partite di massima serie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Addio Boxing day in Premier, il 26 dicembre si giocherà solo una partita (Times)

