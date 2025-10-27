Addio anche a te Calcio italiano in lutto morto l’ex calciatore e allenatore
Lutto nel mondo del calcio italiano. Il Cagliari e la sua tifoseria hanno perso una figura che ha segnato un’epoca, un uomo che con la maglia rossoblù ha rappresentato non solo la passione per lo sport, ma anche l’attaccamento profondo alla propria terra. La notizia della scomparsa ha scosso l’ambiente calcistico isolano e nazionale, riportando alla memoria anni di calcio genuino, fatto di sacrificio, talento e amore per i colori. Il club ha voluto rendergli omaggio con un post toccante sui social, accompagnato da una foto che lo ritrae accanto a una leggenda come Gigi Riva, simbolo indelebile del Cagliari e dell’intera Sardegna sportiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
