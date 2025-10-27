Addio all’avvocato Francesco Molino figura storica del foro aretino

Il mondo della giustizia saluta uno dei suoi protagonisti più autorevoli. È morto questa mattina, lunedì 27 ottobre, all’età di 84 anni, l’avvocato Francesco Molino, noto penalista che per oltre cinquant’anni ha esercitato la professione con rigore e passione. Nato a Melfi (Potenza) e formatosi in Toscana, Molino aveva scelto Arezzo come città in cui vivere e lavorare. Nelle aule dei tribunali toscani e italiani ha costruito una carriera luminosa, distinguendosi per la competenza, l’eleganza e la capacità oratoria. Tra i tanti processi seguiti, resta nella memoria quello che lo vide difendere Luigi Spaccarotella, l’agente di polizia stradale coinvolto nel caso dell’omicidio di Gabriele Sandri nel 2007, un processo seguito da tutta l’Italia. 🔗 Leggi su Lortica.it

