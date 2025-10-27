Addio all' auto di proprietà? Gli italiani riscoprono il noleggio
Un tempo comprare un'auto era quasi un passaggio obbligato: si lavorava, si metteva da parte qualcosa e prima o poi arrivava la macchina nuova. Oggi, però, non è più così. Sempre più persone, infatti, soprattutto in città, stanno facendo delle scelte diverse: c'è chi l'auto l'ha già venduta, chi non l'ha mai acquistata e chi preferisce noleggiarla solo quando ne ha davvero esigenza. In fondo, tra spese fisse, traffico e restrizioni, avere un veicolo di proprietà sta diventando più un impegno che una comodità. L'auto privata? Un lusso che pesa sempre di più Fino a pochi anni fa avere una macchina era considerato normale, quasi scontato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
