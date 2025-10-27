Addio al dottor Roberto Zadi Stroncato da un infarto durante una vacanza a Palermo

Scomparsa prematura del dottor Roberto Zadi, cordoglio della Asl Toscana Sud Est. Il Direttore del Centro Trasfusionale di Nottola si è spento improvvisamente. Un malore (con ogni probabilità, un infarto ) lo ha stroncato nella tarda serata di giovedì in una camera di albergo a Palermo, dove si trovava in vacanza assieme alla moglie Candida, che svolge anche lei la stessa professione. La coppia era appena rientrata e i due stavano per coricarsi, quando intorno alle 23.15 è avvenuto l’impensabile. È stata una morte istantanea, la sua, senza lasciare il benchè minimo spazio a un tentativo di soccorso che sarebbe stato immediato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

