Addio ai capelli secchi con il boost di idratazione miracoloso
L’autunno, il cambio di stagione, le temperature più fredde, ma anche le tinte e uno stile di vita poco equilibrato, tutto può influire sulla bellezza a la salute della nostra chioma. E i capelli secchi sono uno dei primi sintomi di una capigliatura sofferente e poco nutrita. Ecco perché è importante agire con dei prodotti mirati che permettano ai capelli di tornare al loro livello ottimale di idratazione e di salute, come il trattamento di Pantene Molecular Bond Repair, un prodotto intensivo che agisce per riparare i danni ai capelli e donargli massima idratazione e bellezza fin dai primissimi utilizzi. 🔗 Leggi su Dilei.it
