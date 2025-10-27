Empoli, 27 ottobre 2025 – Empoli piange uno dei suoi simboli più autentici. Si è spento all’alba di stamani, lunedì 27 ottobre, all’età di 96 anni, Silvano Bini, figura storica dell’Empoli Calcio e punto di riferimento per generazioni di sportivi. Dire “Silvano Bini” a Empoli, per decenni, ha significato dire calcio. Era entrato nella società azzurra a soli 18 anni e lì era rimasto per quasi mezzo secolo, ricoprendo praticamente ogni incarico possibile: da segretario a direttore sportivo, fino a presidente. Ma il suo nome è rimasto nella memoria di tutti soprattutto per la straordinaria capacità di scoprire e valorizzare talenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Silvano Bini, una vita per l’Empoli