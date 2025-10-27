Addio a Oloshipa il leone africano simbolo del Masai Mara | Ucciso in una lotta territoriale
È morto Oloshipa, il leone africano simbolo del Masai Mara. Secondo il Kenya Wildlife Service è stato ucciso in uno scontro territoriale con due maschi rivali: "Mentre molti piangono la scomparsa di questo magnifico leone, è importante ricordare che la conservazione non consiste nel prevenire ogni morte, ma nel preservare l'equilibrio naturale che sostiene la vita", si legge in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
