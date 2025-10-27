Addio a June Lockhart la star di Lassie e Lost in Space è morta a 100 anni

L'indimenticata attrice, diventata famosa per la serie sul cane più famoso della tv, è scomparsa lo scorso 23 ottobre ormai centenaria. In seguito aveva preso parte anche a Happy Days e Grey's Anatomy June Lockhart, famosa attrice degli anni '50 e '60 nota per i suoi ruoli in Lost In Space, Lassie e Incontriamoci a Saint Louis, è morta per cause naturali il 23 ottobre a Santa Monica, in California. Aveva 100 anni. Lockhart è maggiormente ricordata per la sua interpretazione di Ruth Martin, la madre adottiva di Timmy, nella serie della CBS Lassie, nelle puntate andate in onda dal 1957 al 1964. Ha sostituito Cloris Leachman quando la famiglia Martin si è trasferita nella famosa fattoria dei collie ed è diventata la famiglia adottiva sia dell'orfano Timmy che di Lassie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

