Addio a Björn Andrésen morto il ragazzo più bello del mondo Ispirò il volto di Lady Oscar

Roma, 27 ottobre 2025 – Icona della bellezza maschile dopo che Luchino Visconti lo definì “il ragazzo più bello del mondo”, Björn Andrésen, attore e musicista svedese è morto è morto all'età di 70 anni. Sposato con la poetessa Susanna Roman, lascia una figlia, Robine. Le cause del decesso, avvenuto sabato 25 ottobre, non sono state rivelate. L’annuncio della morte è stato dato al quotidiano svedese 'Dagens Nyheter' da Kristian Petri, amico di Andrésen e co-regista di The Most Beautiful Boy in the World (Il ragazzo più bello del mondo), un documentario del 2021 dedicato proprio all'attore. Una vita segnata da tragedie familiari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Björn Andrésen, morto il “ragazzo più bello del mondo”. Ispirò il volto di Lady Oscar

Altre letture consigliate

MCLAREN, ADDIO REGOLE INTERNE TRA I PILOTI? ANDREA STELLA: "LA NOSTRA MISSIONE È FERMARE LA RIMONTA DI VERSTAPPEN" Il team principal di McLaren ha rivelato un cambio di strategia interna per concentrare ogni sforzo nel contrastare - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Remo Girone. L'attore de La Piovra è morto a 76 anni - Nato il 1° dicembre 1948 ad Asmara da genitori italiani che erano emigrati in Eritrea quando era una colonia italiana, Remo Girone si è appassionato alla recitazione fin da bambino, partecipando a ... Da gazzetta.it