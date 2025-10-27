Addio a Bjorn Andresen morto a 70 anni per infarto l' attore svedese interpretò Tadzo in Morte a Venezia di Luchino Visconti
Dopo il clamore di Morte a Venezia, Andrésen cercò una nuova strada nella musica: fu pianista, compositore e anche pop star in Giappone, dove pubblicò alcuni dischi e si esibì con la band Sven Erics. Il suo volto ispirò persino Riyoko Ikeda per il personaggio di Lady Oscar È morto a 70 anni B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
