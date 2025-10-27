Adani su Napoli Inter | Il rigore dato dal guardalinee è un capitolo nuovo passano 8 secondi!

Lele Adani ha parlato a La Domenica Sportiva del calcio di rigore concesso in Napoli Inter. RIGORE NAPOLI INTER – Oggi dobbiamo concentrarci, al di là della forza dell'opinione di Bergonzi, su un passaggio che non abbiamo mai visto. Rigore molto dubbio e probabilmente generoso. Non lo dà l'arbitro, non lo toglie il Var: lo dà l'assistente. Ragazzi, c'è un nuovo capitolo. Per questo che poi lui decide. Passano 8 secondi, il rigore che non aveva dato viene dato e non viene tolto.

