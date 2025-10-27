L’ Adamant ha ritrovato i due punti e lo ha fatto grazie ad una prova convincente sul parquet di una diretta concorrente per la salvezza come il Loreto Pesaro. Una gara condotta sin dalla palla a due, in cui i biancazzurri hanno toccato addirittura il +20 prima di subire la rimonta dei padroni di casa nell’ultimo quarto: sul +3, però, Ferrara si è affidata ai suoi uomini più esperti, Marchini e Renzi su tutti. "Era importante per noi scacciare i fantasmi della partita in casa con Imola – le parole di coach Benedetto -, nella quale non avevamo giocato bene e i nostri avversari avevano meritato la vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adamant, la vittoria porta il sorriso. Benedetto: "Più lucidi nel finale"