N uoto in acque fredde, yoga, tennis, trekking in mezzo alla natura e persino l’apicoltura. Kate Middleton sa come rilassarsi quando ne sente il bisogno. Da anni, quando vuole estraniarsi per qualche minuto dalla frenetica vita a corte, ricorre anche alla meditazione ma, rendendosi conto di quanto la mente possa aiutare il corpo, ora vuole perfezionare la sua tecnica. E si è rivolta a un esperto piuttosto anticonvenzionale. Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord X Kate Middleton fa meditazione con il fotografo Chris Levine. A rivelarlo è il domenicale inglese Mail on Sunday: Kate, 43, rallenta i ritmi quotidiani con pause meditative. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ad aiutarla è Chris Levine, autore del famoso ritratto fotografico a occhi chiusi di Elisabetta II