Acqua i comitati contro la gestione regionale | Così si favoriscono i grandi operatori

Si accende il dibattito sulla proposta di legge per la costituzione di un Ato unico regionale per la gestione del servizio idrico, che andrebbe a sostituire gli ambiti provinciali. L’ipotesi, sostenuta dalla giunta regionale e vista con favore da gran parte delle forze politiche, mira a una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

