Acerbi non è più Acerbi | tra alternative e mercato all' Inter serve un centrale

L'ex Lazio va per i 38 anni e ha visto calare il suo rendimento, De Vrij ne compirà 34 a ottobre. Chivu può tamponare l'emergenza con Akanji e Bisseck, ma non rappresentano soluzioni di lungo periodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

