Accoltellato per gelosia operato nella notte il 32enne ferito Si indaga per tentato omicidio

È stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico il 32enne che nel pomeriggio di domenica 26 ottobre è stato aggredito a Fiorenzuola con dieci coltellate da un uomo che poco dopo si è ucciso dandosi fuoco nella sua auto.La vicenda, accaduta nella zona residenziale di via Lungo Arda, ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

