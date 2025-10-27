Accoltellato per gelosia operato nella notte a Parma il 32enne ferito

È stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico il 32enne che nel pomeriggio di domenica 26 ottobre è stato aggredito a Fiorenzuola con dieci coltellate da un uomo che poco dopo si è ucciso dandosi fuoco nella sua auto. La vicenda, accaduta nella zona residenziale di via Lungo Arda, ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Accoltellato per gelosia, operato nella notte il 32enne ferito. Si indaga per tentato omicidio - L'uomo è in terapia intensiva all'ospedale di Parma, proseguono le indagini dei carabinieri. Come scrive ilpiacenza.it

