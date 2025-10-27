Accoltellato per gelosia operato nella notte a Parma il 32enne ferito
È stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico il 32enne che nel pomeriggio di domenica 26 ottobre è stato aggredito a Fiorenzuola con dieci coltellate da un uomo che poco dopo si è ucciso dandosi fuoco nella sua auto. La vicenda, accaduta nella zona residenziale di via Lungo Arda, ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Tentato omicidio tentato e Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino. Mikhailo Drodyshevskyi, 37enne ucraino, ha accoltellato Alessandro Mason, 32 anni, per poi togliersi la vita dandosi fuoco nella sua auto. Il movente, secondo gli investigatori, sarebbe una gelosia - facebook.com Vai su Facebook
