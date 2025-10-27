Accoltellato mentre aspettava la fidanzata | 32enne di Saronno in prognosi riservata

Saronno, 27 ottobre 2025 – È in condizioni gravi il trentaduenne originario di Saronno, con la famiglia residente a Turate, ferito con numerose coltellate nel pomeriggio di domenica a Fiorenzuola D’Arda (Piacenza).L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale Maggiore di Parma, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione sarebbe maturata per motivi di gelosia. A colpire il saronnese sarebbe stato l’ ex compagno della fidanzata, un trentasettenne ucraino residente nel comune piacentino. L’uomo avrebbe raggiunto la vittima mentre era seduta su una panchina e l’avrebbe colpita con rabbia sferrando almeno dieci coltellate al collo e all’addome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellato mentre aspettava la fidanzata: 32enne di Saronno in prognosi riservata

