Accoltellato in strada a Samarate dopo una lite | è grave in fuga l'aggressore

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, domenica 26 ottobre, un uomo è stato ferito da un oggetto appuntito dopo una lite. La situazione sembrava essere molto più grave, ma alla fine la vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

accoltellato strada samarate dopoAccoltellato in strada a Samarate dopo una lite: è grave, in fuga l’aggressore - La situazione sembrava essere molto più grave, ma alla fine la vittima è stata trasportata in ospedale in ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Strada Samarate Dopo